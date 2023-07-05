У Telegram спростували матеріал NYT про можливості російської ФСБ відслідковувати місцезнаходження користувачів

У Telegram спростували інформацію з матеріалу The New York Times про те, що російські спецслужби можуть відслідковувати місцезнаходження користувачів.

Представник соцмережі Ремі Вон повідомив «Бабелю», що описані в матеріалі інструменти ФСБ не можуть це відслідковувати через метадані месенджера. Попри те що жоден застосунок для обміну повідомленнями не захищений повністю від спроб ідентифікувати користувачів за допомогою Deep Packet Inspection — технології перевірки, відстеження та фільтрації трафіку — Telegram, каже Вон, використовує технології для кращого захисту користувачів від цієї загрози.

Серед них — можливість для користувачів планувати повідомлення та тунелювати свій трафік через вбудовані проксі-сервери та додаткові параметри конфіденційності, такі як голосові дзвінки і позначки часу «останнє відвідування». Проте Вон закликає користувачів використовувати VPN — це також зменшує ризики, повʼязані з DPI.