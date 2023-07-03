NYT: ФСБ навчилася відслідковувати листування в зашифрованих месенджерах — у Telegram, WhatsApp і Signal

Компанія «Протей» пропонує продукти, що забезпечують перетворення голосу в текст — для перехоплених телефонних дзвінків, а також інструменти для виявлення «підозрілої поведінки».

Інший інструмент — NetBeholder — може відображати розташування двох телефонів протягом дня, щоб визначити, чи вони перетиналися один з одним, що вказує на потенційну зустріч між людьми.

Інша функція може перевірити, чи часто кілька телефонів перебувають у тій самій області, робить висновок, чи хтось може використовувати два або більше телефонів. Маючи повний доступ до інформації про абонентів телекомунікаційних мереж, система NetBeholder також може точно визначити регіон росії, з якого родом кожен користувач, або з якої країни приїхав іноземець.

Програмне забезпечення від NetBeholder не може перехоплювати вміст повідомлень, але може визначити, які дані куди йдуть. Тобто програма може точно визначити, коли хтось надсилає файл або підключається до голосового дзвінка у WhatsApp, Signal або Telegram. Це дає ФСБ доступ до важливих метаданих, які є загальною інформацією про повідомлення, наприклад, хто з ким розмовляє, коли і де, а також про те, чи прикріплений файл до повідомлення.

Деякі інструменти зашифрованих програм та інші технології спостереження почали поширюватися за межі росії. Маркетингові документи свідчать про наміри продавати продукцію в Східній Європі та Центральній Азії, а також в Африці, на Близькому Сході та в Південній Америці. У січні Citizen Lab повідомила, що обладнання компанії «Протей» використовувала іранська телекомунікаційна компанія для реєстрації використання інтернету та блокування сайтів.