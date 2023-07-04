«Бабель» виправив новину «ФСБ навчилася відслідковувати листування в зашифрованих месенджерах — у Telegram, WhatsApp і Signal». Перепрошуємо за неточність

Ми виправили новину «ФСБ навчилася відслідковувати листування в зашифрованих месенджерах — у Telegram, WhatsApp і Signal».

У розслідуванні The New York Times не йшлося про те, що ФСБ стежить за листуванням користувачів. Газета пише, що російська спецслужба має інструменти доступу до метаданих, а не до приватного спілкування людей.

За її даними, ФСБ через зашифровані месенджери може відслідковувати місцезнаходження окремих телефонів, їхню активність на вебсайтах, ідентифікувати анонімних користувачів соціальних мереж, навіть якщо вони використовують кілька телефонів, а іноді й отримувати доступ до облікових записів.

«Бабель» перепрошує за неточність!