Прокуратура відкрила провадження за фактом спроби втечі Ігоря Гуменюка з-під варти. Відомо про двох постраждалих

Прокуратура відкрила досудове розслідування за фактом спроби втечі підсудного з-під варти, що становило загрозу для навколишніх. Ідеться про Ігоря Гуменюка, який у вбиральні намагався втекти з-під варти, коли йому продовжували арешт у Шевченківському суді Києва.

Для цього чоловік підірвав вибухівку і тепер зачинився всередині конвойного приміщення, його намагаються затримати.

Наразі відомо про двох постраждалих серед правоохоронців.

На місці події перебувають прокурори, слідчо-оперативна група, вибухотехніки та кінологи, повідомляє Офіс генпрокурора.