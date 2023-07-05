Виявилось, що Фірташ не акредитований при ООН. Це могло захистити його від екстрадиції до США

Український олігарх Дмитро Фірташ не має акредитації при Організації Обʼєднаних Націй з промислового розвитку (UNIDO).

Про це повідомив речник UNIDO Кай Бетке, передає «Укрінформ».

«Можу підтвердити, що пан Дмитро Фірташ не акредитований при UNIDO», — зазначив він.

Раніше «Німецька хвиля» з посиланням на рішення Вищого земельного суду Відня у справі Фірташа повідомила, що олігарх Дмитро Фірташ, аби уникнути екстрадиції до США отримав статус радника постійного представництва Республіки Білорусь при міжнародних організаціях у Відні та отримав посаду при ООН з промислового розвитку (UNIDO).

При цьому міністерство юстиції Австрії повідомило суд, що Фірташ не акредитований належним чином при UNIDO і не має відповідної акредитаційної картки від австрійського міністерства закордонних справ. Таким чином, уряд у Відні не вважає Фірташа особою, на яку поширюються привілеї дипломата, включно з правовим імунітетом.

Також про це повідомляло й австрійське інформагентство АРА, посилаючись на наявне у нього рішення Вищого земельного суду Відня у справі Фірташа від 14 червня 2023 року. Згідно з ним, 15 липня 2017 року, а також «нотою» від 21 липня 2021 року Фірташ повідомив Віденський земельний суд про те, що він був призначений №радником Постійного представництва Білорусі при міжнародних організаціях у Відні».

У посольстві Білорусі відмовилися надавати АРА інформацію про можливий «дипломатичний» статус Фірташа, заявивши, що не коментують персональні питання.