На Нідерланди обрушився потужний шторм. Щонайменше двоє людей поранені

У Нідерландах потужний шторм «Полі» паралізував рух транспорту і поранив щонайменше двох людей — на їхні автівки впали дерева.
Про це пише Reuters.
Подекуди швидкість вітру сягала 145 кілометрів на годину. У соцмережах публікують фото і відео з наслідками негоди.
Національний метеорологічний інститут оголосив у провінції Північна Голландія найвищий червоний рівень небезпеки й закликав мешканців залишатися вдома. Амстердамський аеропорт «Схіпгол» скасував понад 300 рейсів, а шосе на північ від столиці закрили через падіння дерев.
- За даними метеорологічного агентства Weeronline, шторм «Полі» став найсильнішим у країні із січня 2018 року.