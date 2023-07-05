Ізраїль повідомив про завершення військової операції у Дженіні

Ізраїльські військові залишили територію Дженіна після завершення операції. Про це в середу, 5 липня, агентству Agence France-Presse (AFP) повідомив представник армії Ізраїлю.

«Операцію офіційно завершено, солдати залишили район Дженіна», — сказав він.

Представники органів охорони здоровʼя Палестини заявили, що 13 людей було вбито та щонайменше 100 отримали поранення, з них 20 перебувають у важкому стані.

За даними Армії оборони Ізраїлю, усі вбиті палестинці брали участь у бойових діях, але серед поранених було кілька мирних жителів.