Ізраїль повідомив про завершення військової операції у Дженіні

Ізраїльські військові залишили територію Дженіна після завершення операції. Про це в середу, 5 липня, агентству Agence France-Presse (AFP) повідомив представник армії Ізраїлю.
«Операцію офіційно завершено, солдати залишили район Дженіна», — сказав він.
Представники органів охорони здоровʼя Палестини заявили, що 13 людей було вбито та щонайменше 100 отримали поранення, з них 20 перебувають у важкому стані.
За даними Армії оборони Ізраїлю, усі вбиті палестинці брали участь у бойових діях, але серед поранених було кілька мирних жителів.
- Ізраїльська армія в ніч проти 3 липня почала масштабну військову операцію у палестинському місті Дженін — це була «широкомасштабна контртерористична операція, націлена на командний центр бойовиків у густонаселеному таборі біженців».
- Табір біженців у Дженіні є осередком ХАМАС, «Ісламського джихаду» та інших озброєних угруповань. Бойовики нібито встановили там вибухівку на дорогах, а минулого тижня спробували запустити саморобну ракету по Ізраїлю, але вона не влучила в ціль.