Армія Ізраїлю розпочала масштабну контртерористичну операцію у Дженіні

Ізраїльська армія в ніч проти 3 липня провела масштабну військову операцію у палестинському місті Дженін. Офіційні особи назвали це початком «широкомасштабної контртерористичної операції», націленої на «командний центр бойовиків у густонаселеному таборі біженців».

Премʼєр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що «контртерористична операція триватиме доти, поки не будуть виконані її цілі».

За даними палестинського Міністерства охорони здоровʼя, щонайменше вісім людей загинули і 80 отримали поранення, 17 з них перебувають у критичному стані.

Мешканці Дженіну стверджують, що отримували з ізраїльських номерів повідомлення, в яких містилися попередження залишатися вдома заради власної безпеки.

Окремі повідомлення, адресовані бойовикам, радили їм здатися.

Табір біженців у Дженіні є осередком ХАМАС, «Ісламського джихаду» та інших озброєних угруповань. Бойовики нібито встановили там вибухівку на дорогах, а минулого тижня спробували запустити саморобну ракету по Ізраїлю, але вона не влучила в ціль одразу після запуску.

Армія оборони Ізраїлю повідомила, що в понеділок війська конфіскували ракетну установку і сотні саморобних вибухових пристроїв.