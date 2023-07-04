Італія за час російського вторгнення в Україну заморозила активи рф на $2,5 млрд

У своєму щорічному звіті підрозділ Центрального банку Італії з боротьби з відмиванням грошей (UIF) повідомив, що станом на кінець червня сума заморожених російських активів становить $2,5 мільярда. Це гроші, які почали блокувати від 24 лютого 2022 року, передає Reuters.
Директор UIF Енцо Серата уточнив, що в рамках санкцій вдалось заморозити фінансові активи на суму близько €330 мільйонів, повʼязаних з 80 фізичними особами.
Серед активів рф, які заморозили в Італії, — банківські рахунки, розкішні вілли, яхти та автомобілі.
- Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну країни Заходу почали заморожувати російські активи. Офіційні представники нашої країни очікують, що ці активи будуть конфісковані та передані Україні. Зокрема, таку ініціативу вже почали серйозно розглядати у США. 3 лютого генпрокурор Меррік Гарланд уперше дозволив передати конфісковані кошти російського олігарха Україні.
- ЄС від початку війни в Україні заморозив активи російського Центрального банку на понад €200 мільярдів. Значна частина цих коштів перебуває на зберіганні в депозитарії Euroclear і принесла вже майже €750 мільйонів прибутку в першому кварталі 2023 року. Крім того, ЄС заморозив €24,1 мільярда активів, які належать росіянам і російським компаніям, що потрапили під санкції.