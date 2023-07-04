За два роки дії земельної реформи в Україні продали 1% сільгоспземель

З початку запровадження земельної реформи, яка дозволяє українцям купувати сільськогосподарські угіддя, продалося близько 275 157 гектарів, тобто 1% від усіх земель.

Про це розповів заступник міністра агрополітики з цифрових трансформацій та цифровізації Денис Башлик, передає Мінагрополітики.

Українці за два роки уклали 85 247 угод купівлі-продажу, а це, за словами Башлика, «розвіює міф, що все одразу продадуть». Усього в Україні 27,5 млн га землі сільгосппризначення, з неї за рік продається 0,5%.

Середня ціна за 1 га — 39 тисяч гривень, однак вона динамічна. У 2024 році почнеться другий етап реформи: купувати землі зможуть юридичні особи (зараз це дозволяють тільки фізичним особам), тому вартість землі зросте.