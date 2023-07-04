У Тель-Авіві чоловік вʼїхав у людей на автівці та напав на перехожого з ножем. Щонайменше вісім людей поранені

В ізраїльському місті Тель-Авів зловмисник вʼїхав на автівці у людей на вулиці, а потім напав на перехожого з ножем. Щонайменше вісім людей отримали поранення.
Про це пише Jerusalem Post.
Наїхавши на людей на вулиці Пінхаса Розена, терорист вийшов із машини й вдарив одного з них ножем у шию. Цивільний застрелив нападника на місці події.
Командир ізраїльської поліції Тель-Авіва Амі Ешед заявив, що терорист був палестинцем, який проживав у регіоні Хеврон на Західному березі річки Йордан. Двадцятирічний злочинець нібито потрапив до Ізраїлю за медичним дозволом.
Стан однієї з постраждалих — 46-річної жінки — оцінюють як важкий. Стан двох постраждалих віком до 30 років середньої тяжкості, ще двох — легкої.
Речник палестинського збройного угруповання ХАМАС назвав теракт у Тель-Авіві «першою відповіддю на злочини» у Дженіні на Західному березі річки Йордан.
- Ізраїльська армія в ніч проти 3 липня провела масштабну військову операцію в палестинському місті Дженін. Офіційні особи назвали це початком «широкомасштабної контртерористичної операції», націленої на «командний центр бойовиків у густонаселеному таборі біженців».