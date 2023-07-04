ЗАЕС втратила живлення з основної високовольної лінії. Її підключили до резервної

Уночі 4 липня Запорізька атомна електростанція втратила живлення з основної високовольтної лінії 750 кВ, пише «Енергоатом».
Через це ЗАЕС довелося переключити на єдину доступну резервну лінію 330 кВ, яку відремонтували й підключили до станції лише 1 липня. Вона була пошкоджена з березня.
- У МАГАТЕ 3 липня заявили, що лінія 330 кВ перебуває під напругою і зберігається як резервна. Вона готова живити атомну станцію, якщо лінія 750 кВ припинить роботу.
- Від 4 березня 2022 року Запорізька АЕС і місто-супутник ЗАЕС Енергодар перебувають під окупацією російських військ.
- Упродовж повномасштабної війни росії з Україною ЗАЕС уже сім разів втрачала енергопостачання за межами майданчика і тимчасово використовувала аварійні дизель-генератори для живлення базових потреб станції.