У Сумах зросла кількість загиблих через удар дрона по житловому будинку

У Сумах кількість загиблих через вчорашній удар дрона по будинку зросла до трьох — із-під завалів дістали тіло жінки.

Про це 4 липня повідомила обласна військова адміністрація.

Ще 21 людина поранена.

МВС опублікувало відео перших хвилин після повітряної атаки росіян — на кадрах евакуація з пошкодженої багатоповерхівки.