У Сумах зросла кількість загиблих через удар дрона по житловому будинку

У Сумах кількість загиблих через вчорашній удар дрона по будинку зросла до трьох — із-під завалів дістали тіло жінки.
Про це 4 липня повідомила обласна військова адміністрація.
Ще 21 людина поранена.
МВС опублікувало відео перших хвилин після повітряної атаки росіян — на кадрах евакуація з пошкодженої багатоповерхівки.
- Російська армія 3 липня атакувала Суми іранськими дронами. Загалом зафіксували чотири прильоти. Один дрон влучив у житловий будинок. Президент Зеленський уточнив, що під удар також потрапила будівля Служби безпеки України.