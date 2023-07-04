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У Сумах зросла кількість загиблих через удар дрона по житловому будинку

Автор:
Ангеліна Шеремет
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У Сумах кількість загиблих через вчорашній удар дрона по будинку зросла до трьох — із-під завалів дістали тіло жінки.

Про це 4 липня повідомила обласна військова адміністрація.

Ще 21 людина поранена.

МВС опублікувало відео перших хвилин після повітряної атаки росіян — на кадрах евакуація з пошкодженої багатоповерхівки.

  • Російська армія 3 липня атакувала Суми іранськими дронами. Загалом зафіксували чотири прильоти. Один дрон влучив у житловий будинок. Президент Зеленський уточнив, що під удар також потрапила будівля Служби безпеки України.