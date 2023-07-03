Чеська компанія у 2024 році відкриє пряме залізничне сполучення між Києвом, Берліном і Ганновером

Найбільший у Центральній Європі приватний залізничний перевізник, чеська RegioJet, планує у співпраці з «Укрзалізницею» запустити прямі рейси Київ — Берлін і Київ — Ганновер у 2024 році.

Про це в інтервʼю Forbes розповів засновник RegioJet Радім Янчура.

«Плануємо в партнерстві з «Укрзалізницею» запустити рейси Київ — Берлін, а також Київ — Ганновер через Лейпциг і Дрезден», — зазначив Янчура.

Поїзд із Києва до Берліну курсував до 2012 року, але німецька залізниця, за словами Янчури, виставила УЗ комерційні умови, які збільшили вартість проїзду потяга територією Німеччини. Це зробило маршрут збитковим, через що рейс закрили.

Зараз потяг RegioJet приїздить до польського Перемишля, де пасажири пересідають з поїзда «Укрзалізниці». Щоденне завантаження — від 300 до 500 пасажирів.

У планах RegioJet на 2023 рік — додати ще один потяг і збільшити завантаженість до 800 пасажирів. Компанія планує запустити новий рейс Прага — Чоп та отримати можливість заїзду власних поїздів до станції Мостиська-2 у Львівській області.

Також у планах — інвестувати в українську залізницю: електрифікувати ділянку Чоп — Мукачеве та побудувати пасажирську платформу й пішохідний міст на станції Мостиська-2.