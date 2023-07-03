В Естонії штрафи для російськомовних шкіл збільшують у 15 разів. За вчителями стежитимуть на уроках

Естонія з 1 серпня збільшить штрафи для російськомовних шкіл, вчителі яких не виконують мовних вимог, тобто не володіють естонською.

Про це пише естонський суспільний мовник ERR.

Зараз максимальний штраф, який призначає Мовний департамент вчителям і їхнім школам, сягає 640€, а скоро буде — 9 600€.

Разом з цим представники Мовного департаменту зможуть ходити на уроки в російськомовні школи, щоб перевірити, якою мовою там ведуть заняття.

Раніше рівень знання естонської у вчителів оцінювали на основі інтервʼю з ними. Однак, за словами гендиректора Мовного департаменту Ільмара Томуська, перевірки були «досить формальними», тому що під час них не можна було визначити, як вчителі використовують естонську мову на уроках.

«Ми не задоволені рівнем володіння естонською мовою випускників початкової школи і навіть гімназії», — додав він.

На думку мера Нарви Катрі Райк, збільшення штрафів — це сигнал для міських чиновників, багато з яких не розуміють важливості освіти естонською мовою.