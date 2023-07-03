Голкіпер Андрій Пятов завершує карʼєру в «Шахтарі»

Генеральний директор «Шахтаря» Сергій Палкін оголосив, що голкіпер Андрій Пятов завершує карʼєру в клубі. Надалі йому пропонуватимуть тренерську позицію. Контракт 39-річного Пятова діяв до 30 червня.

«Андрій пройшов дуже великий, яскравий шлях — 16 років, 482 гри, дуже багато титулів, перемог. Ми повинні бути вдячні йому за це. 6 серпня гратимемо товариський, благодійний матч із «Тоттенгемом». Ми запропонували йому зіграти цей останній матч. Сподіваюся, що він прийме це запрошення, зіграє в цьому матчі, і ми в дуже гарній формі попрощаємося з ним, як з нашою легендою, як з воротарем», — зазначив Палкін.

За його словами, Пятову запропонують роботу у тренерському штабі на чолі з Патріком ван Леувеном у якості тренера воротарів.

«Ми запрошуємо його приєднатись, бо для нас дуже важливі його знання, той досвід, який він має, його харизма. У нас дуже багато молодих футболістів, і його допомога дуже важлива для нас. Впевнений, що він нам допоможе», — сказав Палкін.

Що відомо про Пятова

Протягом 15 років виступів у складі національної збірної України Андрій Пятов зіграв 102 матчі (24 з них як капітан команди).

Як пише «Шахтар», Андрій Пятов — рекордсмен серед воротарів за кількістю матчів у складі збірної України: від 2007 до 2022 року їх налічується 102. За цим показником він входить до пʼятірки кращих гравців за всю історію національної команди. Також йому належить абсолютне досягнення за кількістю поєдинків без пропущених мʼячів — 47. За Андрієм і найбільш тривала суха серія в історії збірної — 752 хвилини у 2013 році. Має голкіпер іще одне цікаве досягнення: від червня 2012 до листопада 2014 року він 28 матчів поспіль виходив у стартовому складі і провів їх без замін.

11 червня 2022 року, відігравши «на нуль» проти Вірменії (3:0), Андрій Пятов провів свій останній матч у складі національної збірної України.