Patriot збив у травні в Брянській області три російські гелікоптери та два винищувачі. На це вказує ролик Повітряних сил

Повітряні сили ЗСУ випустили ролик до Дня зенітних ракетних військ. У ньому показали комплекс Patriot із позначками про збиті 13 травня три російські гелікоптери й два винищувачі Су-34 і Су-35.

Дату 13 травня видно на стоп-кадрі на 43-й секунді відео.

Того дня в Брянській області росії масово падала авіація. Російські пабліки та медіа повідомляли про падіння двох (не трьох) гелікоптерів Мі-8 та літаків Су-34 і Су-35. Майже всі пілоти тоді загинули.

Офіційно Повітряні сили 13 травня і наступного дня про збиття будь-яких гелікоптерів та літаків не повідомляли.

Також на корпусі пускової установки Patriot є позначка про збиття 21 травня ще одного Су-35. Того дня про збиття такого літака повідомляв очільник пресслужби Сил оборони Херсону Дмитро Плетенчук, але дуже швидко видалив свій пост. Офіційно Повітряні сили підтвердили знищення літака 22 травня.

Загалом на цьому ЗРК є позначки про ураження літаків, гелікоптерів, балістичних і крилатих ракет, а також дронів.