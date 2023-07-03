На Бердянському напрямку збили російський ударний Ка-52. Його знищили з протитанкового Javelin

На Бердянському напрямку морські піхотинці збили російський ударний гелікоптер Ка-52, відомий як «Алігатор», з переносного протитанкового ракетного комплексу Javelin.
Про це повідомила пресслужба 36 бригади морської піхоти.
За даними Генштабу, на 3 липня росія в боях проти України втратила вже 309 гелікоптерів.
- Ка-52 «Алігатор» — російський ударний гелікоптер. Він має озброєння для знищення броньованої техніки, повітряних цілей і живої сили. Також гелікоптер може виконувати функції командирської машини та координувати бойові групи. Його орієнтовна вартість — $16 мільйонів.