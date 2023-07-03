На Донеччині ДБР викрило військових на махінаціях із «бойовими» виплатами

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру командиру однієї з військових частин Донеччини та чотирьом його підлеглим. Вони налагодили фіктивний механізм «бойових» доплат військовим, які не служили на передовій.

Схема діяла протягом семи місяців і завдала державі збитків на майже 5 мільйонів гривень.

Фігуранти включили в списки для виплат девʼятьох військовослужбовців, які перебували за межами Донеччини і не брали участі в бойових діях, але отримували всі передбачені законодавством виплати. Від березня по вересень 2022 року вони отримували по 100 тисяч гривень кожен.

ДБР

Під час обшуків правоохоронці вилучили в підозрюваних документацію, на підставі якої нараховували гроші.

Тепер командира військової частини підозрюють у розтраті та заволодінні чужим майном, вчинених організованою групою шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

Четверо його підлеглих підозрюються в розтраті та заволодінні чужим майном, вчинених організованою групою шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України)

Усім їм загрожує позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.