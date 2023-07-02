Spiegel: Німеччина і Польща досі не домовилися про створення ремонтної бази для танків Leopard

Німеччина і Польща понад два місяці не можуть домовитися про відкриття центру ремонту та обслуговування танків Leopard, які передали Україні.

Про це пише Spiegel.

На засіданні контактної групи «Рамштайн» 21 квітня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив, що в Польщі відкриється ремонтний центр для переданих Україні танків Leopard. Берлін і Варшава підписали відповідну декларацію.

На «Рамштайні» Пісторіус детально пояснив, наскільки важливим для України є спільний німецько-польський проєкт. Ремонтна база має забезпечити швидке відновлення західних танків, які повернуться з фронту пошкодженими або зношеними в боях. Приблизну вартість ремонтного хабу оцінювали як €150 мільйонів.

Однак після зустрічі минуло два місяці, а ремонтну базу створювати не почали. За словами джерел Spiegel зі збройової галузі, перший проєкт контракту доступний вже кілька днів. Однак документ не підписують через різні спірні моменти.

За планом німецькі виробники танків Rheinmetall і Krauss-Maffei Wegmann (KMW) повинні були створити спільне підприємство. Воно мало діяти в Глівиці та Познані з участю державного польського заводу зброї PGZ. Витрати на ремонт танків мав узяти на себе уряд Німеччини.

Однак джерела Spiegel кажуть, що проєкт гальмує Польща. Інсайдери говорили про «космічні ціни», які запропонувала PGZ. Зокрема, понад €100 тисяч за так звану «первинну діагностику» танків.

За даними журналу, у Німеччині така діагностика коштує близько €12 тисяч. Крім того, PGZ нібито не хоче давати жодних гарантій на ремонт.

Кілька танків Leopard, які потребують ремонту, уже прибули з України до Польщі. Очікують, що 3 липня міністр оборони Німеччини приїде до Польщі, де зустрінеться із польським колегою. Імовірно, це буде їхня остання можливість обговорити спільний проєкт ремонтної бази для Leopard перед початком саміту НАТО в Литві.