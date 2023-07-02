Іран не відправлятиме нового посла до Швеції через спалення Корану

Іран не планує відправляти свого нового посла Ходжатуллу Фагані до Швеції через спалення Корану біля мечеті в Стокгольмі.
Про це пише Reuters.
МЗС Ірану 29 червня викликало тимчасового повіреного у справах Швеції і засудило акцію, яка, як заявило відомство, була образою найважливіших ісламських святинь.
«Хоча адміністративні процедури щодо призначення нового посла у Швеції завершилися, процес його відправлення відклали через видачу шведським урядом дозволу на осквернення Священного Корану», — написав міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амірабдоллахян у Twitter.
Він не уточнив, як довго Іран не відправлятиме посла до Швеції.
- 21 січня ультраправий шведський політик Расмус Палудан під час мітингу в Стокгольмі спалив Коран і виголосив промову, у якій засудив іслам.
- 28 червня у Стокгольмі біля мечеті відбулася ще одна скандальна акція, організатор якої Салван Моміка виконав свою обіцянку спалити Коран. Спочатку він увімкнув шведський гімн і розмахував шведським прапором, а потім почав виривати сторінки Корану, клав на них бекон і підпалював цигаркою. Шведська поліція надала дозвіл на проведення акції, але згодом звинуватила чоловіка в агітації проти етнічної чи національної групи.