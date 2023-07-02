За пʼяту ніч заворушень у Франції заарештували понад 700 людей. Протестувальники трощили магазини й напали на дім одного з мерів

У містах Франції пʼятий день тривають масові заворушення, спричинені вбивством 17-річного юнака поліцейським. За добу поліція заарештувала 719 людей.
Про це пише France 24.
Уночі 2 липня протестувальники вʼїхали автомобілем у будинок мера міста ЛʼАї-ле-Роз Венсана Жанбруна. Через підпал його дружина й дитина отримали поранення. Прокуратура відкрила розслідування замаху на вбивство.
Однак міністр внутрішніх справ Джеральд Дарманін зазначив, що ця ніч була спокійнішою «завдяки рішучим діям сил безпеки».
У різних містах протестувальники грабували магазини, підпалювати автомобілі й поранили 45 поліцейських. Також вони пошкодили десять поліцейських відділень (39 пошкодили напередодні), десять казарм жандармерії (16 напередодні) і шість муніципальних відділень поліції (проти 24 напередодні). На дорогах пожежники зафіксували 871 пожежу.
- 27 червня в передмісті Парижу двоє поліцейських зупинили жовтий Mercedes, яким керував 17-річний юнак, ймовірно, алжирського походження. Його зупинили за порушення правил дорожнього руху. На відео, що поширилося соціальними мережами і було верифіковане AFP, видно, що один із поліцейських тримав водія на прицілі, і коли автівка рушила — правоохоронець вистрілив. Загибель хлопця на імʼя Наель М. спровокувала масові заворушення.
- За даними французьких медіа, минулого року під час перевірок на дорогах було вбито 13 людей. У 2017 році у Франції змінили закон таким чином, що поліцейські отримали більше повноважень для використання зброї.