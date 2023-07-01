У Франції четвертий день заворушень через убивство поліцейським юнака. За ніч затримали понад 1 300 людей

У багатьох містах Франції четвертий день тривають масові заворушення через убивство поліцейським 17-річного юнака. Сутички протестувальників із поліцією почалися ввечері в п’ятницю, 30 червня, і тривали майже до ранку.

Як повідомляють BFMTV та France 24, по всій країні задіяли 45 тисяч правоохоронців. У Парижі виводили легку бронетехніку для підтримки поліції. Найгарячішими точками заворушень були Марсель і Ліон, проте сутички були навіть у невеликих містах, таких як Кан.

За даними Міністерства внутрішніх справ країни, загалом за ніч постраждали понад 70 правоохоронців. При цьому демонстранти атакували 31 відділення поліції, 16 муніципальних поліцейських дільниць та 11 казарм жандармерії.

За ніч поліція затримала 1 311 людей — 406 затримань припадає на Париж та передмістя.