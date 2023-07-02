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Сили ППО знищили всі повітряні цілі вночі 2 липня. Росіяни атакували дронами й ракетами

Автор:
Ліза Бровко
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У ніч на 2 липня російські окупанти атакували Україну вісьмома дронами Shahed та трьома крилатими ракетами «Калібр» — усі знищила протиповітряна оборона.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Росіяни запустили безпілотники з південно-східного напрямку, а «Калібри» — з Чорного моря.

Протиповітряна оборона відпрацювала у різних областях України: у зонах відповідальності повітряних командувань «Південь», «Схід» та «Центр».

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  • На Київщині від падіння уламків збитих російських безпілотників у двох районах пошкоджені три приватні будинки. Мешканець одного з них постраждав.