Нардеп Дмитро Разумков вніс до Ради постанову, яка блокує законопроєкт про скасування 2% для ФОП

Народний депутат, голова міжфракційного обʼєднання «Розумна політика» Дмитро Разумков вніс до Верховної Ради постанову, яка блокує законопроєкт про скасування 2% податку для ФОП.
Про це нардеп повідомив 1 липня.
«Своєю постановою ми будемо добиватися скасування рішення про прийняття закону № 8401, який зажене бізнес під підлогу перевірками, штрафами і високими податками», — заявив Разумков.
Нардеп фракції «Голос» Ярослав Железняк зазначив, що ця постанова не вплине на долю закону. У середині липня Рада її розгляне і потім, розблокувавши закон, відправить його на підпис президенту.
- 30 червня Верховна Рада підтримала законопроєкт про зміну податкової політики. Його ухвалення є важливою умовою, передбаченою угодою з МВФ. Відповідно до нього, з 1 серпня скасовують 2% єдиний податок, з 1 серпня частково скасовують чинний мораторій на проведення перевірок для підакцизних товарів (алкоголь, тютюн, паливо), грального бізнесу та фінансових послуг, а з 1 жовтня повертається відповідальність за невикористання реєстратора розрахункових операцій.