Володимир Зеленський назвав імена військових, які загинули під час звільнення Зміїного

Президент Володимир Зеленський до першої річниці звільнення Зміїного від російських окупантів назвав імена військових, що полягли під час деокупації острова.

«Минулого року навесні ніхто не очікував від України, що ми зможемо реалізувати, зокрема, і це фундаментальне оборонне завдання: дати безпеку Зміїному, а отже, значній частині Чорноморської акваторії. Але наші воїни це зробили», — зазначив лідер країни.

За його словами, в операції зі звільнення острова брали участь бійці ГУР, спецпідрозділ «Альфа» СБУ, Військово-Морські сили й армійська авіація Командування Сухопутних військ, авіація Повітряних сил і прикордонники.

«Завжди будемо памʼятати наших героїв, наших воїнів, які віддали своє життя заради цієї української перемоги», — додав президент і озвучив імена тих, кого можна називати:

Бійці ГУР: Руслан Попов, Герой України, капітан 1-го рангу; Олег Зайцев, Герой України, молодший лейтенант; Віталій Ігнатенко, Герой України, солдат.

Бійці «Альфи» СБУ: Володимир Кисельов, Герой України, капітан; Олександр Крикуненко, Герой України, майор.

Воїни ВМС: Ігор Бедзай, Герой України, полковник; Михайло Заремба, майор; Сергій Мущицький, капітан; Юрій Пирог, штаб-сержант.

«Вічна памʼять і слава всім, хто віддає своє життя, щоб жила наша прекрасна Україна», — резюмував Володимир Зеленський.