Тайвань передасть Україні десятки пожежних машин і карет швидкої допомоги

Тайванський бізнесмен Бай Саньжун з допомогою пожежної служби та інших підрозділів зібрав 48 пожежних машин, карет швидкої допомоги та інших транспортних засобів для України. Він відремонтував їх власним коштом і скоро відправить.

Про це пише Taiwan News.

У місті Чжанхуа показали 20 карет швидкої допомоги, шість пожежних машин та десятки джипів і мінібусів для потреб фронту — усе це в середині липня вирушить до України.

На кожній машині, яку передадуть з Тайваню, написано «Тайвань і Україна разом» і «Слава Україні», а також надруковані державні прапори країн у формі серця.

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Тайванська пресвітеріанська церква, Тайванська асоціація з розвитку громад (TACA) та інші благодійники теж почали збирати гуманітарну допомогу та спеціальне обладнання, щоб заповнити автомобілі перед відправленням.