Тренера футбольного клубу ПСЖ заарештували за звинуваченням у дискримінації та расизмі

Головного тренера паризького футбольного клубу ПСЖ затримали за звинуваченням у дискримінації та расизмі. Крістофа Галтьє та його сина Джона Валовича поліція «взяла» в Ніцці.

Про це пишуть AFP та Le Parisien.

Справа стосується заяв Галтьє у 2001 році, тоді він тренував команду «Ніцца». Йому приписують расистські висловлювання в листуванні з акціонерами та керівництвом клубу. Галтьє нібито скаржився на кількість темношкірих і мусульман у команді.

Про його коментарі стало відомо ще кілька місяців тому, їх опублікували троє журналістів. Після цього Галтьє заявив, що шкодує про заяви, але запевняв, що вони спотворені журналістами. Також він скаржився на погрози, які почав отримувати.