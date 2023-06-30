Застосунок для знайомств Tinder вийшов з ринку росії

Застосунок для знайомств Tinder з 30 червня не працює в росії. Доступ до нього з території рф заблокований.

Про це пишуть у російських медіа.

Коли користувачі хочуть зайти в застосунок, то їм повідомляють про помилку й рекомендують зайти пізніше, однак якщо Tinder намагаються перевстановити чи завантажити, у магазинах Play Market та AppStore до нього немає доступу.

Водночас увійти в обліковий запис росіяни досі можуть, проте гортати — ні.