Застосунок для знайомств Tinder вийшов з ринку росії

Застосунок для знайомств Tinder з 30 червня не працює в росії. Доступ до нього з території рф заблокований.
Про це пишуть у російських медіа.
Коли користувачі хочуть зайти в застосунок, то їм повідомляють про помилку й рекомендують зайти пізніше, однак якщо Tinder намагаються перевстановити чи завантажити, у магазинах Play Market та AppStore до нього немає доступу.
Водночас увійти в обліковий запис росіяни досі можуть, проте гортати — ні.
- Як казав раніше виконавчий директор компанії Джефф Перкінс, для Tinder «не дуже добре продовжувати діяльність у країні, де Міжнародний кримінальний суд висунув звинувачення главі держави».
- Нещодавно німецькі видання Welt і Bild писали, що спецслужби росії використовують застосунок Tinder для вербування військових та політиків Німеччини.