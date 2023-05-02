Застосунок для знайомств Tinder піде з росії до кінця червня

Власник застосунку Tinder Match Group заявив, що залишить російський ринок до 30 червня.

Про це пише Reuters.

«Ми прагнемо захищати права людини. Наші бренди вживають заходів щодо обмеження доступу до своїх послуг у росії та завершать свій вихід з російського ринку до 30 червня 2023 року», — йдеться у щорічному звіті компанії, опублікованому 1 травня.

У вересні 2022 року агентство Європол заявило, що застосунки для знайомств були серед онлайн-платформ, які використовували для торгівлі людьми.

Акціонер Match Friends Fiduciary Corp зазначив, що Match демонструє приклад для інших, повʼязавши своє рішення з ризиками для прав людини, з якими стикаються українці через російську агресію.

«Для надійного бренду не дуже добре продовжувати діяльність у країні, де Міжнародний кримінальний суд висунув звинувачення главі держави», — наголосив виконавчий директор компанії Джефф Перкінс.