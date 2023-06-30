Генштаб: В Україні вже загинули понад 228 тисяч російських військових

За минулу добу в напрямках Лиману, Бахмуту та Марʼїнки тривали важкі бої, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Зокрема, ворог намагався здійснити наступальні операції поблизу Роздолівки та Білогорівки, успіху не досяг. Також росіяни невдало атакували околиці Бахмуту та Авдіївки й Новомихайлівки. Українські захисники відбили всі атаки ворога біля Марʼїнки та Побєди.

Протягом доби 29 червня українська авіація завдала 11 ударів по скупченнях окупаційних військ.

Ракетно-артилерійські війська уразили три командні пости, два райони зосередження військ, радарну станцію та 13 артилерійських підрозділів росіян.

За минулу добу російська армія втратила приблизно 560 військових, три танки, шість бойових броньованих машин та 11 артилерійських систем. Загалом в Україні вже загинули 228 340 росіян.