Warner Bros. опублікувала другий трейлер другої частини фільму «Дюна»

Кіностудія Warner Bros. випустила другий трейлер другої частини фантастичного блокбастера Дені Вільньова «Дюна». У США премʼєра сиквелу має відбутися 3 листопада 2023 року.

Разом з англомовним трейлером вийшов й український.

Друга частина епіку досліджуватиме міфічну подорож Пола Атрейдеса, коли він об’єднується з Чані та племенем фременів, щоб помститися вбивцям своєї родини. Також йому доведеться обирати між коханням усього життя та порятунком всесвіту, чиє жахливе майбутнє бачить тільки він. На відміну від першого відео в цьому показують сумніви головного героя, чи є він пророком, а також як він збирає армію із племені фременів.

Зйомки «Дюни 2» завершились у грудні 2022 року. В основу сюжету покладено другу половину роману Френка Герберта. У сиквелі зʼявляться нові герої: Ірулан Корріно (Флоренс Пʼю), Фейд-Раута Харконнен (Остін Батлер), Марго Фенрінг (Леа Сейду), Шаддам IV Корріно (Крістофер Уокен) і Шишаклі (Сухейла Якуб).

Разом із Шаламе та Зендаєю повернуться також інші актори першого фільму, зокрема Ребека Фергюсон, Хавʼєр Бардем, Джош Бролін, Дейв Баутіста, Стеллан Скарсгорд, Шарлотта Ремплінг, Стівен МакКінлі Хендерсон та інші.

В український прокат друга частина екранізації роману Френка Герберта вийде 2 листопада 2023 року, на день раніше світової прем’єри.