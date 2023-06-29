Росіяни з артилерії обстріляли Херсон. Є загиблі та постраждалі

Пообіді 29 червня російські окупанти обстріляли Херсон з артилерії, через що загинули дві людини — чоловіки віком 34 і 51 рік. Ще двоє людей постраждали — їх госпіталізували з опіками.

Офіс генпрокурора пише, що Херсонська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 ККУ).

Від обстрілу зайнялася пожежа: вогонь знищив складські приміщення. Уламки від снарядів пошкодили житлові будинки, медзаклад, службову автівку, а також школу.

У Херсонській ОВА додають, що окупанти завдали удару по «Пункту незламності», куди містяни прийшли за гуманітарною допомогою.