Рада попередньо підтримала спрощення обліку та розподілу гуманітарної допомоги

Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт № 9111, який пропонує скасувати обовʼязкову щомісячну звітність про реєстрацію гуманітарної допомоги — до запровадження можливості подавати відповідні документи в електронній формі за допомогою автоматизованої системи.

Законопроєкт передбачає:

створення правових підстав для розширення переліку отримувачів і набувачів гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану;

врегулювання питання правового статусу транспортних засобів, що визнаються гуманітарною допомогою;

вдосконалення порядку надання гуманітарної допомоги іноземним державам;

спрощення порядку обліку та звітування про надходження та розподіл гуманітарної допомоги через скасування обовʼязкового щомісячного звітування до запровадження можливості подання відповідних документів в електронній формі за допомогою автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги.

Як зазначає народний депутат «Слуги народу» Роман Грищук, наразі законодавство в питанні гуманітарної допомоги не відповідає потребам часу і викликам війни.

«Саме тому наше законодавство потребує змін і адаптації до кращих зразків правового регулювання відповідних питань у країнах ЄС. В умовах воєнного часу маємо спростити адміністрування операцій з гуманітарною допомогою для органів державної влади та місцевого самоврядування, донорів, отримувачів і набувачів допомоги. Це дозволить підвищити довіру волонтерської спільноти та гуманітарних організацій до держави, забезпечити сталий та прозорий механізм ввезення, зберігання і розподілу допомоги», – наголосив він.