«Укрзалізниця» ремонтуватиме колію на Рахівському напрямку. Як тепер доїхати до Карпат

Із 17 липня «Укрзалізниця» закриває на плановий ремонт Рахівський напрямок на Закарпатті. До 27 липня в робочі дні потяги, що прямують до Рахова, йтимуть до Івано-Франківська, а у вихідні поїзди курсуватимуть до/з Рахова за графіком.

Про це повідомили у пресслужбі компанії, наголосивши, що відкладати ремонт колії на дільниці Делятин — Надвірна більше не можна.

На час ремонтних робіт (також на ділянці Деражня — Комарівці) з 18 липня додатково призначають рейс № 255/256 за ще одним популярним напрямком: Київ — Чернівці.

Таким чином, поки вагони поїзда № 55/56 не зможуть проїхати до Рахова, з 16 по 27 липня вони сполучатимуть столицю з Буковиною.

До популярного в цьому сезоні Івано-Франківська курсуватиме ще один додатковий поїзд: № 226 Запоріжжя — Івано-Франківськ. Поки що тестово в одну дату — 12 липня із Запоріжжя, 13 липня з Івано-Франківська.