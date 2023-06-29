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Верховна Рада перейменувала низку населених пунктів у шести областях

Автор:
Анна Холоднова
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Верховна Рада проголосувала за низку постанов про перейменування населених пунктів. Іншу назву отримали топоніми у шести областях.

Про це повідомив народний депутат фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко.

  • Село Московське у Сумській області перейменували на село Київське.
  • Селище Ленінка Гайсинського району Вінницької області отримало назву Привітне.
  • Село Новгородківка Мелітопольського району Запорізької області перейменували на Чехоград.
  • Село Латівка Одеського району Одеської області стало селом Міжлиманським.
  • Селище міського типу Славське Стрийського району Львівської області перейменували на селище міського типу Славсько.
  • Селище Первомайське Гайсинського району Вінницької області відтепер має назву селище Гадаї.
  • Село Лопухів Тячівського району Закарпатської області перейменували на Брустури.

У червні міська рада Харкова перейменувала три вулиці, назви яких повʼязані з росією. Також нову назву отримав колишній парк Горького.