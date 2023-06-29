Верховна Рада перейменувала низку населених пунктів у шести областях

Верховна Рада проголосувала за низку постанов про перейменування населених пунктів. Іншу назву отримали топоніми у шести областях.
Про це повідомив народний депутат фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко.
- Село Московське у Сумській області перейменували на село Київське.
- Селище Ленінка Гайсинського району Вінницької області отримало назву Привітне.
- Село Новгородківка Мелітопольського району Запорізької області перейменували на Чехоград.
- Село Латівка Одеського району Одеської області стало селом Міжлиманським.
- Селище міського типу Славське Стрийського району Львівської області перейменували на селище міського типу Славсько.
- Селище Первомайське Гайсинського району Вінницької області відтепер має назву селище Гадаї.
- Село Лопухів Тячівського району Закарпатської області перейменували на Брустури.
У червні міська рада Харкова перейменувала три вулиці, назви яких повʼязані з росією. Також нову назву отримав колишній парк Горького.