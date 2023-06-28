Швейцарія приєдналася до 11-го пакету санкцій ЄС проти росії

Швейцарія приєдналася до 11-го пакета санкцій, запроваджених ЄС проти росії.
Про це йдеться в комюніке Федеральної ради Швейцарії.
Таким чином Швейцарія приєднується до нових санкцій ЄС, оголошених 23 червня проти 71 фізичної особи і 33 юридичних осіб.
Це означатиме замороження активів і заборону для фізосіб вʼїздити на територію Швейцарії, як і їхати через країну транзитом.
Крім того, Швейцарія врахувала зміни до санкцій ЄС, які внесли 13 березня, що стосувалися померлих осіб і двох дублікатів.
- 22 червня Рада Європейського Союзу затвердила одинадцятий пакет санкцій проти росії. Він має посилити обмеження і боротися з обходом санкцій.