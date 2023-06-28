Влада Харківщини заперечила просування росіян в області

Російські пропагандисти на тлі російського заколоту «ПВК Вагнера» почали поширювати фейки про захоплення Вовчанська в Чугуївському районі та бої за село Руська Лозова у Харківській області. Однак українська влада запевняє, що це дезінформація.

Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в коментарі Укрінформу наголосив, що ситуацію на лінії фронту в області повністю контролюють Збройні сили України.

«Для дестабілізації ситуації на деокупованих територіях Харківщини ворог періодично намагається вкинути до інформпростору фейкову інформацію про захоплення тих чи інших населених пунктів. Уся ця інформація не відповідає дійсності. На сьогодні під тимчасовою окупацією перебувають 29 населених пунктів Харківщини. Жодного просування у ворога на території Харківської області немає», — сказав начальник ОВА.

За його словами, усі російські спроби покращити своє тактичне положення зустрічають рішучий спротив ЗСУ та не мають успіхів.

«Ворог зазнає втрат в живій силі та техніці», — резюмував керівник області.