Мюнхенська конференція з безпеки: Відсутність лідерства Франції та Німеччини заважають ЄС посилити оборонну співпрацю

Європейський Союз не може посилити оборонне співробітництво, як того вимагає повномасштабна російсько-українська війна, тому що Франція та Німеччина не мають політичного лідерства в цьому питанні.
Про це пише Reuters із посиланням на звіт Мюнхенської конференції з безпеки.
Там зазначається, що Берлін і Париж бездіяльні, тоді як голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і головний дипломат ЄС Жозеп Боррель стимулюють підтримку ЄС для України та спільних ініціатив із закупівель.
Німеччину розкритикували за «відсутність» у питаннях оборони ЄС, а Францію за те, що вона дбає про свої промислові інтереси, а не про колективні європейські.
У звіті йдеться, що повільна реакція двох країн на повномасштабну війну, затягування постачання зброї України, нехтування побоюваннями східноєвропейських країн щодо росії підірвали довіру до них у Східній Європі, а також зашкодили спільним оборонним ініціативам.
- У квітні видання Politico писало, що Франція та Польща сперечалися через гальмування плану ЄС із поставок Україні мільйона боєприпасів. Франція хотіла зберегти гроші в межах блоку, а Польща заявила, що французи лише ускладнюють поточні переговори.
- 20 березня країни-члени ЄС домовилися закупити для ЗСУ мільйон боєприпасів калібру 155 мм протягом наступних 12 місяців. У ЄС три напрями: один мільярд євро для негайної доставки, один мільярд євро — на спільні закупівлі, а також доручення нарощувати виробничі потужності.
- Нині оборонна промисловість Євросоюзу здатна виготовляти приблизно 25 тисяч снарядів на місяць. За словами міністра оборони України Олексія Резнікова, щоб відбивати атаки ворога та йти в контрнаступ, на місяць потрібно близько 90—100 тисяч боєприпасів калібру 155 і 105 мм.