В Україні зафіксували 8 тисяч звернень про порушення мовного закону. Третина — за відсутність української версії сайту

В Україні з 1 січня 2021 року до 12 червня 2023 року зареєстрували 8 228 звернень громадян через порушення мовного закону.

Відповідні дані оприлюднені на сервісі відкритих даних Opendatabot.

Найбільша кількість звернень стосуються відсутності української версії сайту — майже третина від загальної кількості, або 30,6%. На другому місці звернення щодо обслуговування російською мовою — 16,9%. Проте із цим ситуація дещо покращується. Якщо у 2021 році частка таких звернень становила 24%, то у 2023-му — вже 17%.

А ось частка заяв щодо порушень у сфері реклами, навпаки, зросла з 11% у 2021 році до 14% цьогоріч. Також суттєво зросла частка звернень щодо порушень Закону у сфері освіти, зокрема й освіти для дорослих. Якщо у 2021 році на такі звернення припадало лише 4% від загальної кількості, то вже у 2023-му показник зріс до 10%.

Левова частка всіх скарг — 73% — у 2023 році припадає на чотири регіони: Київ, Харківщину, Одещину та Дніпропетровщину. Лідирує столиця із 37% від загальної кількості звернень.