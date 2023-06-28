Російські окупанти обстріляли прикордонне село на Харківщині. Загинули три людини

Російські окупанти обстріляли Вовчанську громаду Чугуївського району на Харківщині. У прикордонному селі Вовчанські Хутори загинули троє чоловіків.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Чоловіки 48, 45 та 57 років перебували біля своїх будинків, коли отримали вибухові травми несумісні з життям через російський обстріл.

Зараз на місці працюють екстрені служби.

Раніше росіяни обстріляли село Курилівка Купʼянського району й поранили 70-річну жінку. А напередодні окупанти масовано обстріляв з мінометів прикордонне село Тимофіївка Богодухівського району.