Генштаб: Минулої доби Сили оборони України ліквідували понад 900 окупантів

За минулу добу російська армія втратила приблизно 930 військових, 13 бойових броньованих машин, 6 артилерійських систем і засіб ППО. Загалом в Україні вже загинули 227 100 росіян.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Ворог зосереджує основні зусилля у напрямках Лиману, Бахмуту та Марʼїнки, важкі бої продовжуються. Протягом доби 27 червня там було понад 30 бойових зіткнень. Зокрема, росіяни невдало наступали у районах Білогорівки, в околицях Оріхово-Василівки, біля Марʼїнки і Побєди, а також безуспішно намагалися відбити село Рівнопіль.

Минулої доби українська авіація завдала 18 ударів по зосередженнях військ рф та 6 разів вдарила по зенітних ракетних системах ворога. Також українські захисники перехопили шість розвідувальних дронів.

Ракетно-артилерійські війська уразили командний пост, дві зенітні ракетні системи «Бук» і чотири райони зосередження російських військ.