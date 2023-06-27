Данія зможе одночасно навчати шість українських пілотів працювати на F-16

Данія зможе одночасно навчати шість українських пілотів роботі на винищувачах F-16, а також до 40 солдатів — для їх підготовки та технічного обслуговування.

Про це Міністерство оборони Данії заявило в коментарі Reuters.

Міжнародну програму навчання українських пілотів досі розробляють західні країни. Тривалість такого курсу може змінюватись залежно від попередньої підготовки пілотів та їхніх мовних навичок.