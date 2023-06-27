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США виділяють Україні новий пакет військової допомоги — список

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $500 мільйонів. Про це Міністерство оборони оголосило 27 червня.

У списку:

  • 30 бойових машин Bradley;
  • 25 бронетранспортерів Stryker.
  • боєприпаси для HIMARS, Patriot і Stinger;
  • протитанкова зброя;
  • артилерійські снаряди калібру 155 і 105 мм;
  • високошвидкісні протирадіолокаційні ракети (HARM);
  • високоточні авіаційні боєприпаси;
  • стрілецьку зброю та понад 22 мільйони патронів до неї;
  • тепловізійні системи та прилади нічного бачення;
  • запчастини, генератори та інше польове обладнання.

Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну США виділили на безпекову допомогу $40,5 мільярда.