США виділяють Україні новий пакет військової допомоги — список

США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $500 мільйонів. Про це Міністерство оборони оголосило 27 червня.

У списку:

30 бойових машин Bradley;

25 бронетранспортерів Stryker.

боєприпаси для HIMARS, Patriot і Stinger;

протитанкова зброя;

артилерійські снаряди калібру 155 і 105 мм;

високошвидкісні протирадіолокаційні ракети (HARM);

високоточні авіаційні боєприпаси;

стрілецьку зброю та понад 22 мільйони патронів до неї;

тепловізійні системи та прилади нічного бачення;

запчастини, генератори та інше польове обладнання.

Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну США виділили на безпекову допомогу $40,5 мільярда.