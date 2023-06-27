США виділяють Україні новий пакет військової допомоги — список

США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $500 мільйонів. Про це Міністерство оборони оголосило 27 червня.
У списку:
- 30 бойових машин Bradley;
- 25 бронетранспортерів Stryker.
- боєприпаси для HIMARS, Patriot і Stinger;
- протитанкова зброя;
- артилерійські снаряди калібру 155 і 105 мм;
- високошвидкісні протирадіолокаційні ракети (HARM);
- високоточні авіаційні боєприпаси;
- стрілецьку зброю та понад 22 мільйони патронів до неї;
- тепловізійні системи та прилади нічного бачення;
- запчастини, генератори та інше польове обладнання.
Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну США виділили на безпекову допомогу $40,5 мільярда.