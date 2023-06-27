У Південній Кореї діти більше не народжуватимуться однорічними. Країна приєдналася до міжнародних стандартів

Південнокорейці тепер стануть на рік молодшими. Країна, яка традиційно вважала новонароджених дітей однорічними, приєдналася до міжнародних стандартів обчислення віку.

Про це пише Bloomberg.

Мешканці Південної Кореї рахували вік немовлят, додаючи час в утробі матері. Традиційна система підрахунку насамперед використовувалася в соціальних мережах і на роботі, де вікова ієрархія була важливою.

Відтепер країна відповідатиме світовим нормам. Це була одна з частин кампанії президента Юн Сук Йоля.

Однак південнокорейцям не доведеться оновлювати свої документи чи посвідчення особи, оскільки там вік вказаний за міжнародною системою.