«Дія» тестує отримання кваліфікаційних документів для моряків. Це перша цифровізація у сфері судноплавства

На порталі «Дія» найближчим часом стане доступною нова послуга, яка дозволить морякам отримувати кваліфікаційні документи. Вже зараз можна долучитися до бета-тесту.

«Це перший сервіс у сфері, який усуне корупцію і повністю змінить підхід до комунікації між моряками та Адміністрацією судноплавства», — йдеться у повідомленні Мінцифри.

Морякам не доведеться відвідувати держоргани чи вимушено звертатися до приватних компаній, щоб отримати кваліфікаційний документ.

«Цифровізація сфери дасть змогу подолати корупцію і збільшити надходження до держбюджету», — вважають в Мінцифри.

На порталі «Дія» можна буде подати заяву про отримання:

професійного диплома (Certificate of Competency) та підтвердження до нього (Endorsement);

сертифікатів компетентності;

підтвердження до сертифікатів компетентності;

свідоцтв фахівця про спеціальну підготовку.

Взяти участь у бета-тестуванні зможуть: випускники морських ЗВО; моряки-капітани чи особи командного складу морських суден і суден змішаного плавання, які мають відповідну освіту, звання та кваліфікацію.