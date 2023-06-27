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«Дія» тестує отримання кваліфікаційних документів для моряків. Це перша цифровізація у сфері судноплавства

Автор:
Софія Телішевська
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На порталі «Дія» найближчим часом стане доступною нова послуга, яка дозволить морякам отримувати кваліфікаційні документи. Вже зараз можна долучитися до бета-тесту.

«Це перший сервіс у сфері, який усуне корупцію і повністю змінить підхід до комунікації між моряками та Адміністрацією судноплавства», — йдеться у повідомленні Мінцифри.

Морякам не доведеться відвідувати держоргани чи вимушено звертатися до приватних компаній, щоб отримати кваліфікаційний документ.

«Цифровізація сфери дасть змогу подолати корупцію і збільшити надходження до держбюджету», — вважають в Мінцифри.

На порталі «Дія» можна буде подати заяву про отримання:

  • професійного диплома (Certificate of Competency) та підтвердження до нього (Endorsement);
  • сертифікатів компетентності;
  • підтвердження до сертифікатів компетентності;
  • свідоцтв фахівця про спеціальну підготовку.

Взяти участь у бета-тестуванні зможуть: випускники морських ЗВО; моряки-капітани чи особи командного складу морських суден і суден змішаного плавання, які мають відповідну освіту, звання та кваліфікацію.

  • Отримання кваліфікаційних документів для моряків — перша послуга масштабної цифрової трансформації сфери судноплавства.