У джунглях Мексики знайшли місто майя, загублене багато століть тому

За допомогою супутникових знімків археологи виявили загублене місто майя у мексиканських джунглях. Після цього дослідники пройшли 60 кілометрів через густі ліси острова Юкатан, щоб побачити це місце.
Про це пише Science Alert.
Нове місто отримало назву Ocomtún («Камʼяна колона»). На його території були площі, великі будівлі у стилі пірамід, камʼяні колони та інші споруди, розташовані у вигляді концентричних кілець.
Археологи кажуть, що камʼяні колони могли бути входами до кімнат будинків. Також у стародавньому місті є майданчик для гри в мʼяч і релігійних заходів.
Дослідники провели сканування за допомогою лідара. Ця технологія використовує відображення лазерних променів, щоб виявити обʼєкти, приховані деревами та підліском.
- У цій частині світу розташовані гігантські тропічні ліси — близько 3 000 кілометрів джунглів. Наразі люди дуже мало знають про те, що вони приховують.
- У квітні в Мексиці під час археологічних розкопок знайшли табло для ритуальної гри з мʼячем. Майя могли грати в неї понад тисячу років тому.