У Мексиці знайшли табло для ритуальної гри з мʼячем, у яку майя грали понад тисячу років тому

У Мексиці під час археологічних розкопок знайшли табло для ритуальної гри з мʼячем. Майя могли грати в неї понад тисячу років тому.

Про це пише The Guardian.

Розкопки тривають у районі памʼятки Чічен-Іца на півострові Юкатан. Там виявили камʼяне табло діаметром 32 см і вагою 40 кг.

На самому табло зображені два гравці біля мʼяча, а навколо них написані ієрогліфи. Один із археологів розповів, що в цьому місці складно знайти ієрогліфи майя, а на табло написали цілий текст.

Зараз дослідники хочуть зробити деталізовані зображення у високому розширенні, щоб продовжити детальне вивчення знахідки. А саме табло, яке датують 800—900 р. н. е, законсервують.