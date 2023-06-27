У Португалії ChatGPT відповідатиме на дзвінки до екстрених служб

До 2025 року в Португалії у роботу телефонних ліній екстрених служб впровадять чат-бот ChatGPT. Штучний інтелект буде першою точкою контакту для абонентів служби екстреної допомоги 112.

Про це пише Business Insider.

Чиновники обіцяють, що людина навіть не зрозуміє, що спілкується з роботом. Проте ШІ повністю не замінить людей-диспетчерів. ChatGPT оцінюватиме проблему і перенаправлятиме людей до потрібного фахівця.

Якщо тестування проєкту буде вдалим, система буде готова до використання до 2025 року, але, за словами посадовців, технологію схвалять тільки після серйозних випробувань.