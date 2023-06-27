Генштаб: За добу армія росії втратила понад пів тисячі військових, 28 артилерійських систем і пʼять танків

Російська армія атакує на Лиманському, Бахмутському та Марʼїнському напрямках — протягом доби там відбулося 38 бойових зіткнень.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

На Купʼянському напрямку ворог безуспішно наступав у напрямку Стельмахівки. Наступи на Богданівку на Бахмутському напрямку і на Первомайське у напрямку Авдіївки також не мали успіху. На Марʼїнському напрямку був відбитий наступ в районі Марʼїнки.

Українська авіація за минулу добу завдала шести ударів по районах зосередження російських окупантів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили пункт управління, 12 артилерійських підрозділів ворога на вогневих позиціях, район зосередження військ рф, два склади боєприпасів та три інші важливі цілі ворога.

За минулу добу російська армія втратила приблизно 590 військових, пʼять танків, 14 бойових броньованих машин, 28 артилерійських систем і засіб ППО. Загалом в Україні вже загинули 226 170 росіян.